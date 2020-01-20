Каким календарем пользуются бабиты и когда у них истекает 30-дневный срок, когда можно пополнять мобилу на следующую 1000? Вот я пополнялся в последний раз 21 декабря - около 15 часов. Чисто математически 30 дней как бы прошли, но пополнится не дает. Причем пишет что пополнить оказывается можно даже на 1100 грн. каждые 30 дней (хотя в другом месте таки 1000).
я не пополняю, но с комуналем такое тоже часто бывает, когда исчерпан не ваш лимит, а именно баббитов, а кнопка коммуналки остаётся активной какое то время
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Каким календарем пользуются бабиты и когда у них истекает 30-дневный срок, когда можно пополнять мобилу на следующую 1000? Вот я пополнялся в последний раз 21 декабря - около 15 часов. Чисто математически 30 дней как бы прошли, но пополнится не дает. Причем пишет что пополнить оказывается можно даже на 1100 грн. каждые 30 дней (хотя в другом месте таки 1000).
я не пополняю, но с комуналем такое тоже часто бывает, когда исчерпан не ваш лимит, а именно баббитов, а кнопка коммуналки остаётся активной какое то время
Я знаю об этом "явлении", но оно проявляется по другому - платеж почти проходит и зависает, а потом в заказанных он появляется с "ошибкой". Тут же появляется всплывающее окно, уведомляющее о лимите в 1100 грн. на 30 дней.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.