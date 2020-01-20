Каким календарем пользуются бабиты и когда у них истекает 30-дневный срок, когда можно пополнять мобилу на следующую 1000? Вот я пополнялся в последний раз 21 декабря - около 15 часов. Чисто математически 30 дней как бы прошли, но пополнится не дает. Причем пишет что пополнить оказывается можно даже на 1100 грн. каждые 30 дней (хотя в другом месте таки 1000).
я не пополняю, но с комуналем такое тоже часто бывает, когда исчерпан не ваш лимит, а именно баббитов, а кнопка коммуналки остаётся активной какое то время
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Каким календарем пользуются бабиты и когда у них истекает 30-дневный срок, когда можно пополнять мобилу на следующую 1000? Вот я пополнялся в последний раз 21 декабря - около 15 часов. Чисто математически 30 дней как бы прошли, но пополнится не дает. Причем пишет что пополнить оказывается можно даже на 1100 грн. каждые 30 дней (хотя в другом месте таки 1000).
я не пополняю, но с комуналем такое тоже часто бывает, когда исчерпан не ваш лимит, а именно баббитов, а кнопка коммуналки остаётся активной какое то время
Я знаю об этом "явлении", но оно проявляется по другому - платеж почти проходит и зависает, а потом в заказанных он появляется с "ошибкой". Тут же появляется всплывающее окно, уведомляющее о лимите в 1100 грн. на 30 дней.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Andey написав:clientage у меня вышло на букинге 115€ а сима заблокировала пока 3309 грн. Платил гривневой визой платиной. какой-то хреновый курс получается
Нужно подождать списания и потом делать оценки.
так если букинг - оно в некоторых случаях может висеть в блоке до выселения из отеля и только потом пойдёт процесс а курсы по картам тут 17 січня 2020 р. - 27,2000 20 січня 2020 р. - 27,1400 блокируют они всегда с солидным запасом около 3% и больше если курс евро будет относительно стабильный - обычно выходит потеря примерно 1% на курсе + 1% за конвертацию (т.е. будет 5-2 = 3% выхлоп) А если с курсом будет движ - оно не пргнозируемо, причем они резко расширяют спред по карточным курсам. Итого как по мне в таких случаях лучше платить если есть голдом в Евро (там теже 3% выхлопа - но прогнозируемо)