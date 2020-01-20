Вчора зробив дві проплати комуналки. Як завше, бонуси зняло в статусі «Помилка». Пів години тому повернули бонуси, спробував знов оплатити і таки успішно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:27
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:37
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:12
Укрексім через вайбер авторитетно повідомив -
ПОВІДОМЛЯЄМО, що з
15.02.2020 процентну
ставку за залишками
коштів у національній
валюті
на накопичувальній
частині карткового рахунку
"Мої заощадження буде
вставновлено у
розмірі 4% річних
Ваш Укрексімбанк.
Ляпота! (вже доглани Укрсиб, молодці!)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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