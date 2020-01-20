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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 908909910911

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:27

  IMPRINTER написав:шо в лиси сдохло? коммуна до сих пор не исчезла ...

Вчора зробив дві проплати комуналки. Як завше, бонуси зняло в статусі «Помилка». Пів години тому повернули бонуси, спробував знов оплатити і таки успішно 8)
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:37

  IMPRINTER написав:шо в лиси сдохло? коммуна до сих пор не исчезла ...

зарядили от души :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:12

Укрексім через вайбер авторитетно повідомив -


ПОВІДОМЛЯЄМО, що з
15.02.2020 процентну
ставку за залишками
коштів у національній
валюті
на накопичувальній
частині карткового рахунку
"Мої заощадження буде
вставновлено у
розмірі 4% річних
Ваш Укрексімбанк.




Ляпота! (вже доглани Укрсиб, молодці!) :| :| :|
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:28

  greenozon написав:"Мої заощадження буде
вставновлено у
розмірі 4% річних

Так вроде 4 и было?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:31

M-Audio
4 було в Укрсибі
і всі з того сміялись, але он як воно вийшло..

https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... ennya.html
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:21

  M-Audio написав:
  greenozon написав:"Мої заощадження буде
вставновлено у
розмірі 4% річних

Так вроде 4 и было?


Было ощутимо больше - целых 4.3%! :D
Anadonta
 
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