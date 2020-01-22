Andey написав:clientage у меня вышло на букинге 115€ а сима заблокировала пока 3309 грн. Платил гривневой визой платиной. какой-то хреновый курс получается
Нужно подождать списания и потом делать оценки.
так если букинг - оно в некоторых случаях может висеть в блоке до выселения из отеля и только потом пойдёт процесс а курсы по картам тут 17 січня 2020 р. - 27,2000 20 січня 2020 р. - 27,1400 блокируют они всегда с солидным запасом около 3% и больше если курс евро будет относительно стабильный - обычно выходит потеря примерно 1% на курсе + 1% за конвертацию (т.е. будет 5-2 = 3% выхлоп) А если с курсом будет движ - оно не пргнозируемо, причем они резко расширяют спред по карточным курсам. Итого как по мне в таких случаях лучше платить если есть голдом в Евро (там теже 3% выхлопа - но прогнозируемо)
таки в итоге провелось вчера 3142 грн, курс вышел 27.32 хотя вчера курс евро был 27,05 выписка симы врет на счет даты проводки?