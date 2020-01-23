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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 909910911912 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 304 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 39 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 304 Додано: Чет 23 січ, 2020 20:40 uaprofi написав: curiousobro написав: Andey написав: clientage

у меня вышло на букинге 115€

а сима заблокировала пока 3309 грн.

Платил гривневой визой платиной.

какой-то хреновый курс получается у меня вышло на букинге 115€а сима заблокировала пока 3309 грн.Платил гривневой визой платиной.какой-то хреновый курс получается

Нужно подождать списания и потом делать оценки. Нужно подождать списания и потом делать оценки.



так если букинг - оно в некоторых случаях может висеть в блоке до выселения из отеля и только потом пойдёт процесс

а курсы по картам тут

17 січня 2020 р. - 27,2000

20 січня 2020 р. - 27,1400

блокируют они всегда с солидным запасом около 3% и больше

если курс евро будет относительно стабильный - обычно выходит потеря примерно 1% на курсе + 1% за конвертацию (т.е. будет 5-2 = 3% выхлоп)

А если с курсом будет движ - оно не пргнозируемо, причем они резко расширяют спред по карточным курсам.

Итого как по мне в таких случаях лучше платить если есть голдом в Евро (там теже 3% выхлопа - но прогнозируемо) так если букинг - оно в некоторых случаях может висеть в блоке до выселения из отеля и только потом пойдёт процесса курсы по картам17 січня 2020 р. - 27,200020 січня 2020 р. - 27,1400блокируют они всегда с солидным запасом около 3% и большеесли курс евро будет относительно стабильный - обычно выходит потеря примерно 1% на курсе + 1% за конвертацию (т.е. будет 5-2 = 3% выхлоп)А если с курсом будет движ - оно не пргнозируемо, причем они резко расширяют спред по карточным курсам.Итого как по мне в таких случаях лучше платить если есть голдом в Евро (там теже 3% выхлопа - но прогнозируемо)

таки в итоге провелось вчера 3142 грн, курс вышел 27.32

хотя вчера курс евро был 27,05

выписка симы врет на счет даты проводки? таки в итоге провелось вчера 3142 грн, курс вышел 27.32хотя вчера курс евро был 27,05выписка симы врет на счет даты проводки? Andey Повідомлень: 983 З нами з: 18.02.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 січ, 2020 20:50 Andey написав: таки в итоге провелось вчера 3142 грн, курс вышел 27.32

хотя вчера курс евро был 27,05

выписка симы врет на счет даты проводки? таки в итоге провелось вчера 3142 грн, курс вышел 27.32хотя вчера курс евро был 27,05выписка симы врет на счет даты проводки?

Нет не врёт. Могу ошибиться, но мне кажется что Вы скорее всего с посчитанного курса забыли снять 27 копеек - это 1% который берет Сима за конверт Нет не врёт. Могу ошибиться, но мне кажется что Вы скорее всего с посчитанного курса забыли снять 27 копеек - это 1% который берет Сима за конверт Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. Flamingo

Повідомлень: 3849 З нами з: 20.03.15 Подякував: 65 раз. Подякували: 809 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 січ, 2020 22:13 Flamingo написав: Andey написав: таки в итоге провелось вчера 3142 грн, курс вышел 27.32

хотя вчера курс евро был 27,05

выписка симы врет на счет даты проводки? таки в итоге провелось вчера 3142 грн, курс вышел 27.32хотя вчера курс евро был 27,05выписка симы врет на счет даты проводки?

Нет не врёт. Могу ошибиться, но мне кажется что Вы скорее всего с посчитанного курса забыли снять 27 копеек - это 1% который берет Сима за конверт Нет не врёт. Могу ошибиться, но мне кажется что Вы скорее всего с посчитанного курса забыли снять 27 копеек - это 1% который берет Сима за конверт

точно, забыл. Тогда все правильно, списалось по курсу 27.05 точно, забыл. Тогда все правильно, списалось по курсу 27.05 Andey Повідомлень: 983 З нами з: 18.02.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 909910911912 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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