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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 910911912913>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:40

  uaprofi написав:
  curiousobro написав:
  Andey написав:clientage
у меня вышло на букинге 115€
а сима заблокировала пока 3309 грн.
Платил гривневой визой платиной.
какой-то хреновый курс получается :( :( :(

Нужно подождать списания и потом делать оценки.


так если букинг - оно в некоторых случаях может висеть в блоке до выселения из отеля и только потом пойдёт процесс
а курсы по картам тут
17 січня 2020 р. - 27,2000
20 січня 2020 р. - 27,1400
блокируют они всегда с солидным запасом около 3% и больше
если курс евро будет относительно стабильный - обычно выходит потеря примерно 1% на курсе + 1% за конвертацию (т.е. будет 5-2 = 3% выхлоп)
А если с курсом будет движ - оно не пргнозируемо, причем они резко расширяют спред по карточным курсам.
Итого как по мне в таких случаях лучше платить если есть голдом в Евро (там теже 3% выхлопа - но прогнозируемо)

таки в итоге провелось вчера 3142 грн, курс вышел 27.32
хотя вчера курс евро был 27,05
выписка симы врет на счет даты проводки?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:50

  Andey написав:таки в итоге провелось вчера 3142 грн, курс вышел 27.32
хотя вчера курс евро был 27,05
выписка симы врет на счет даты проводки?

Нет не врёт. Могу ошибиться, но мне кажется что Вы скорее всего с посчитанного курса забыли снять 27 копеек - это 1% который берет Сима за конверт
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:13

  Flamingo написав:
  Andey написав:таки в итоге провелось вчера 3142 грн, курс вышел 27.32
хотя вчера курс евро был 27,05
выписка симы врет на счет даты проводки?

Нет не врёт. Могу ошибиться, но мне кажется что Вы скорее всего с посчитанного курса забыли снять 27 копеек - это 1% который берет Сима за конверт

точно, забыл. Тогда все правильно, списалось по курсу 27.05
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:47

Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходиьть на Платину или вобще ну нах этот Эксим?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:53

  IMPRINTER написав:Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходиьть на Платину или вобще ну нах этот Эксим?

Как по мне шота крутят там.

НикОму нэ налывають, а грушки кто-то стабильно лопает.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:57

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходить на Платину или вобще ну нах этот Эксим?

Сложно советовать не понимая объем и структуру Ваших ежемесячных трат по ним. Но важно еще сколько бабиты будут в наших краях и как будут наполнять свой "рог изобилия". Потому как "недовольство масс" потихоньку растет. Но я бы пожалуй перевыпустил. :roll:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:02

  IMPRINTER написав:Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходиьть на Платину или вобще ну нах этот Эксим?

За скільки часу 7000 відібється взад?
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:18

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходиьть на Платину или вобще ну нах этот Эксим?

За скільки часу 7000 відібється взад?

до 3..4х месяцев 8)
но если бы бабиты работали стабильно, а то они не мычат не телятся :mrgreen:
може проучить их -- дать отдохнуть 2..3 мес, до лета? :mrgreen:
Ритейл, в принципе, не для Симы. Я вааще удивляюсь как она 2й год эт все выдерживает
Мне перевыпускаться вот в феврале. Я Голды депозитные перевыпущу (Мастеры?), а там до весны отдохну. Посмотрю, шо Беляева скажет :)
Востаннє редагувалось clientage в Чет 23 січ, 2020 23:21, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:19

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходиьть на Платину или вобще ну нах этот Эксим?

За скільки часу 7000 відібється взад?

А взять калькулятор и посчитать?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:23

clientage
с приходом нового предправления тоже есть риск, что "похоронят" программу...
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velvet
 
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