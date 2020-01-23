Додано: Чет 23 січ, 2020 22:47

Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходиьть на Платину или вобще ну нах этот Эксим?

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