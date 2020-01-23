Andey написав:clientage у меня вышло на букинге 115€ а сима заблокировала пока 3309 грн. Платил гривневой визой платиной. какой-то хреновый курс получается
Нужно подождать списания и потом делать оценки.
так если букинг - оно в некоторых случаях может висеть в блоке до выселения из отеля и только потом пойдёт процесс а курсы по картам тут 17 січня 2020 р. - 27,2000 20 січня 2020 р. - 27,1400 блокируют они всегда с солидным запасом около 3% и больше если курс евро будет относительно стабильный - обычно выходит потеря примерно 1% на курсе + 1% за конвертацию (т.е. будет 5-2 = 3% выхлоп) А если с курсом будет движ - оно не пргнозируемо, причем они резко расширяют спред по карточным курсам. Итого как по мне в таких случаях лучше платить если есть голдом в Евро (там теже 3% выхлопа - но прогнозируемо)
таки в итоге провелось вчера 3142 грн, курс вышел 27.32 хотя вчера курс евро был 27,05 выписка симы врет на счет даты проводки?
IMPRINTER написав:Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходиьть на Платину или вобще ну нах этот Эксим?
Как по мне шота крутят там.
НикОму нэ налывають, а грушки кто-то стабильно лопает.
IMPRINTER написав:Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходить на Платину или вобще ну нах этот Эксим?
Сложно советовать не понимая объем и структуру Ваших ежемесячных трат по ним. Но важно еще сколько бабиты будут в наших краях и как будут наполнять свой "рог изобилия". Потому как "недовольство масс" потихоньку растет. Но я бы пожалуй перевыпустил.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
IMPRINTER написав:Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходиьть на Платину или вобще ну нах этот Эксим?
За скільки часу 7000 відібється взад?
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IMPRINTER написав:Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходиьть на Платину или вобще ну нах этот Эксим?
За скільки часу 7000 відібється взад?
до 3..4х месяцев но если бы бабиты работали стабильно, а то они не мычат не телятся може проучить их -- дать отдохнуть 2..3 мес, до лета? Ритейл, в принципе, не для Симы. Я вааще удивляюсь как она 2й год эт все выдерживает Мне перевыпускаться вот в феврале. Я Голды депозитные перевыпущу (Мастеры?), а там до весны отдохну. Посмотрю, шо Беляева скажет
Востаннє редагувалось clientage в Чет 23 січ, 2020 23:21, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER написав:Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходиьть на Платину или вобще ну нах этот Эксим?