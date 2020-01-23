RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 910911912913

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:31

  curiousobro написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходиьть на Платину или вобще ну нах этот Эксим?

За скільки часу 7000 відібється взад?

А взять калькулятор и посчитать?

Ну чиста матиматишески эт:
7000 / (25000 х7% х2карты) = 2 мес,
но такое (оборот 50К/мес = 600К/год) ежемесячно может сделать ток свин 80 левела :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30189
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2402 раз.
Подякували: 3499 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:00

Re: Укрексiмбанк

Ставки обваливаются не хило, совсем уже низкие.
vadymbanker
 
Повідомлень: 421
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:02

швидко топаємо до (голубої) мрії НБУ - 8%

напр - https://nv.ua/ukr/biz/finance/nbu-hoche ... 62347.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7295
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 910911912913
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, kostya77, qwerty2015 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.