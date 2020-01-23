curiousobro написав:
А взять калькулятор и посчитать?
Ну чиста матиматишески эт:
7000 / (25000 х7% х2карты) = 2 мес,
но такое (оборот 50К/мес = 600К/год) ежемесячно может сделать ток свин 80 левела
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 23:31
Ну чиста матиматишески эт:
7000 / (25000 х7% х2карты) = 2 мес,
но такое (оборот 50К/мес = 600К/год) ежемесячно может сделать ток свин 80 левела
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:00
Re: Укрексiмбанк
Ставки обваливаются не хило, совсем уже низкие.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:02
швидко топаємо до (голубої) мрії НБУ - 8%
напр -
+50грн !
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