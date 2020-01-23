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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 910911912913

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:31

  curiousobro написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходиьть на Платину или вобще ну нах этот Эксим?

За скільки часу 7000 відібється взад?

А взять калькулятор и посчитать?

Ну чиста матиматишески эт:
7000 / (25000 х7% х2карты) = 2 мес,
но такое (оборот 50К/мес = 600К/год) ежемесячно может сделать ток свин 80 левела :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:00

Re: Укрексiмбанк

Ставки обваливаются не хило, совсем уже низкие.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:02

швидко топаємо до (голубої) мрії НБУ - 8%

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:23

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходиьть на Платину или вобще ну нах этот Эксим?

За скільки часу 7000 відібється взад?


Если тратить около 20 тыс в месяц то одна инфинити отбивается за 3.5 мес, но можно отбить и за день одной транзакцией на 200 тыс. :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:37

Re: Укрексiмбанк

  antey718 написав:но можно отбить и за день одной транзакцией на 200 тыс.

як? адже бонусна система має обмеження на нарахування % в місяць
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:44

  greenozon написав:
  antey718 написав:но можно отбить и за день одной транзакцией на 200 тыс.

як? адже бонусна система має обмеження на нарахування % в місяць


На первую транзакцию переваливающую через лимит - 3%, а дальше 1.5%, лимита по сумме кешбека нет.

- для картки Visa Infinite - ставка 3% від суми оплати, застосовується до одноразової оплати (а також оплати здійсненої до застосування пониженої ставки нарахування бонусів) на суму понад 25 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,5% від суми оплати.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:00

Re: Укрексiмбанк

  antey718 написав:Если тратить около 20 тыс в месяц то одна инфинити отбивается за 3.5 мес,

Если брать чисто "номинальную стоимость" - то да. Но "для чистоты эксперимента" по тратам желательно учитывать также и потенциальный кэшбек, который можно получить используя другие бесплатные дебетки и даже кредитки (ведь идет дополнительная "отдача" за счет возможности использования кредитных). В этом случае реальная "отбиваемость" инфини стоимостью в 5к увеличивается где-то до 5-6 месяцев
  antey718 написав:но можно отбить и за день одной транзакцией на 200 тыс. :)

В теории - да. На практике думаю совершить такое будет весьма проблематично. По разным причинам - лимиты, финмон etc.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:23

  Flamingo написав:
  antey718 написав:но можно отбить и за день одной транзакцией на 200 тыс. :)

В теории - да. На практике думаю совершить такое будет весьма проблематично. По разным причинам - лимиты, финмон etc.


Это не в теории, я оплачивал пару раз симой на такие суммы, вопросов от финмона не было, кешбек начислили как положено.
antey718
 
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