curiousobro написав:
А взять калькулятор и посчитать?
Ну чиста матиматишески эт:
7000 / (25000 х7% х2карты) = 2 мес,
но такое (оборот 50К/мес = 600К/год) ежемесячно может сделать ток свин 80 левела
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:31
Ну чиста матиматишески эт:
7000 / (25000 х7% х2карты) = 2 мес,
но такое (оборот 50К/мес = 600К/год) ежемесячно может сделать ток свин 80 левела
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:00
Re: Укрексiмбанк
Ставки обваливаются не хило, совсем уже низкие.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:02
швидко топаємо до (голубої) мрії НБУ - 8%
напр -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:23
Если тратить около 20 тыс в месяц то одна инфинити отбивается за 3.5 мес, но можно отбить и за день одной транзакцией на 200 тыс.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:37
Re: Укрексiмбанк
як? адже бонусна система має обмеження на нарахування % в місяць
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:44
На первую транзакцию переваливающую через лимит - 3%, а дальше 1.5%, лимита по сумме кешбека нет.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:00
Re: Укрексiмбанк
Если брать чисто "номинальную стоимость" - то да. Но "для чистоты эксперимента" по тратам желательно учитывать также и потенциальный кэшбек, который можно получить используя другие бесплатные дебетки и даже кредитки (ведь идет дополнительная "отдача" за счет возможности использования кредитных). В этом случае реальная "отбиваемость" инфини стоимостью в 5к увеличивается где-то до 5-6 месяцев
В теории - да. На практике думаю совершить такое будет весьма проблематично. По разным причинам - лимиты, финмон etc.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:23
Это не в теории, я оплачивал пару раз симой на такие суммы, вопросов от финмона не было, кешбек начислили как положено.
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