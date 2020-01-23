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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 911912913914

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:52

Re: Укрексiмбанк

  antey718 написав:Это не типичная операция и для меня, такие операции я каждый день не делаю :) В принципе нет большой проблемы выполнить данную транзакцию, лимиты по карте поднимаются через интернет-банкинг, деньги можно занести частями если боитесь финмона. Ну а пересичными операция понятно что не востребована, пересичным и карта инфинити не нужна, так как минимальный оборот по карте в 20 тыс. не смогут обеспечивать ежемесячно.
Согласен. К тому же разбив операцию на 2 части (первая 24999) можно ведь получить аналогичный результат даже при меньшем обороте ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:54

  IMPRINTER написав:Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходиьть на Платину или вобще ну нах этот Эксим?

Я успел в последний вагон - перевыпускал в последние дни ноября. Карты получились декабрем и по старому тарифу
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:29

Re: Укрексiмбанк

  Stringer написав:и по старому тарифу

От всей души поздравляю :)
Ну а нам шо делать, лапу сосать? 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:37

  clientage написав:
  Stringer написав:и по старому тарифу

От всей души поздравляю :)
Ну а нам шо делать, лапу сосать? 8) :lol:

Знати б прикуп. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:39

  clientage написав:
  Stringer написав:и по старому тарифу

От всей души поздравляю :)
Ну а нам шо делать, лапу сосать? 8) :lol:

Скажу так - нынешние условия по инфинити мне уже не подходят 8)
А по валюткам и платинум в пролете
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