antey718 написав:Это не типичная операция и для меня, такие операции я каждый день не делаю В принципе нет большой проблемы выполнить данную транзакцию, лимиты по карте поднимаются через интернет-банкинг, деньги можно занести частями если боитесь финмона. Ну а пересичными операция понятно что не востребована, пересичным и карта инфинити не нужна, так как минимальный оборот по карте в 20 тыс. не смогут обеспечивать ежемесячно.
Согласен. К тому же разбив операцию на 2 части (первая 24999) можно ведь получить аналогичный результат даже при меньшем обороте
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
IMPRINTER написав:Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходиьть на Платину или вобще ну нах этот Эксим?
Я успел в последний вагон - перевыпускал в последние дни ноября. Карты получились декабрем и по старому тарифу
От всей души поздравляю Ну а нам шо делать, лапу сосать?
Знати б прикуп.
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IMPRINTER написав:Господа, шо думаете по Инфините? Перевыпускать за 5 к основную и за 2 к допки как-то накладно ... Льготных инфинить не дают уже ... переходиьть на Платину или вобще ну нах этот Эксим?
на вихід...в оffшори...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.