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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 912913914915

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 01:10

Re: Укрексiмбанк

Есть ограничения по оплате коммуналки за бонусы? Интересует только коммуналка, какие подводные камни?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 07:20

  vadymbanker написав:Есть ограничения по оплате коммуналки за бонусы? Интересует только коммуналка, какие подводные камни?

Подводный камень один -когда она нужна -комуналки может не быть. А так плачу услуги по 4 квартирам суммы до 5 тысяч за услугу в т.ч. наперед - никаких ограничений не замечал. Были бы баллы и доступная комуналь
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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