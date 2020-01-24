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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 01:10
Re: Укрексiмбанк
Есть ограничения по оплате коммуналки за бонусы? Интересует только коммуналка, какие подводные камни?
Додано: Суб 25 січ, 2020 07:20
Подводный камень один -когда она нужна -комуналки может не быть. А так плачу услуги по 4 квартирам суммы до 5 тысяч за услугу в т.ч. наперед - никаких ограничений не замечал. Были бы баллы и доступная комуналь
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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