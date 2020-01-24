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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 01:10

Re: Укрексiмбанк

Есть ограничения по оплате коммуналки за бонусы? Интересует только коммуналка, какие подводные камни?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 07:20

  vadymbanker написав:Есть ограничения по оплате коммуналки за бонусы? Интересует только коммуналка, какие подводные камни?

Подводный камень один -когда она нужна -комуналки может не быть. А так плачу услуги по 4 квартирам суммы до 5 тысяч за услугу в т.ч. наперед - никаких ограничений не замечал. Были бы баллы и доступная комуналь
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:41

  vadymbanker написав:Есть ограничения по оплате коммуналки за бонусы? Интересует только коммуналка, какие подводные камни?


эта услуга очень часто неактивна
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:46

  IMPRINTER написав:
  vadymbanker написав:Есть ограничения по оплате коммуналки за бонусы? Интересует только коммуналка, какие подводные камни?


эта услуга очень часто неактивна

І айпей комісію 1,4% забирає собі.
Живою копійкою ніхто не платив би.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 25 січ, 2020 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Квесторе_поверніться разве не 1.4%?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:22

  vadymbanker написав:Квесторе_поверніться разве не 1.4%?

Так, помилився.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Нароод, а де вы бабиты берете?
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clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:19

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:Нароод, а де вы бабиты берете?
Я сухой уже как недели две

А что из них? Пора менять доллары или Польша ждет(
olgerd
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:28

  olgerd написав:
  clientage написав:Нароод, а де вы бабиты берете?
Я сухой уже как недели две

А что из них? Пора менять доллары или Польша ждет(

На Мальдивы не фатает :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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