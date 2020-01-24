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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 01:10
Re: Укрексiмбанк
Есть ограничения по оплате коммуналки за бонусы? Интересует только коммуналка, какие подводные камни?
Додано: Суб 25 січ, 2020 07:20
Подводный камень один -когда она нужна -комуналки может не быть. А так плачу услуги по 4 квартирам суммы до 5 тысяч за услугу в т.ч. наперед - никаких ограничений не замечал. Были бы баллы и доступная комуналь
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Суб 25 січ, 2020 12:41
эта услуга очень часто неактивна
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Додано: Суб 25 січ, 2020 12:46
І айпей комісію 1,4% забирає собі.
Живою копійкою ніхто не платив би.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 25 січ, 2020 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 13:22
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Додано: Суб 25 січ, 2020 14:41
Нароод, а де вы бабиты берете?
Я сухой уже как недели две
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:19
Re: Укрексiмбанк
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:28
На Мальдивы не фатает
... делайте хоть что-нибудь!
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