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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 913914915916

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:59

  vadymbanker написав:Посдкажте пожалуйста, есть способ коммуналку оплатить даже с комиссией и получать большой бонус 5/7? Прошу напишите в личку, много тут по ощаду рекомендовал, прошу теперь я помощи...

Інфіню вже маєте?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:11

  Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Посдкажте пожалуйста, есть способ коммуналку оплатить даже с комиссией и получать большой бонус 5/7? Прошу напишите в личку, много тут по ощаду рекомендовал, прошу теперь я помощи...

Інфіню вже маєте?

А при чём тут инфиня? Сима уже давно за комуналку кышмыш не начисляет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:15

  Фантом написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:Посдкажте пожалуйста, есть способ коммуналку оплатить даже с комиссией и получать большой бонус 5/7? Прошу напишите в личку, много тут по ощаду рекомендовал, прошу теперь я помощи...

Інфіню вже маєте?

А при чём тут инфиня? Сима уже давно за комуналку кышмыш не начисляет.

Так і я про те...неправильно питання формулюється.
Слід запитати де рубати бонус 5\7?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:26

Re: Укрексiмбанк

  Фантом написав:Сима уже давно за комуналку кышмыш не начисляет.


засада.. я он тільки надумав закомуналити і рубонути КБ-у трішки.. :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:30

  vadymbanker написав:Посдкажте пожалуйста, есть способ коммуналку оплатить даже с комиссией и получать большой бонус 5/7? Прошу напишите в личку, много тут по ощаду рекомендовал, прошу теперь я помощи...

Упустили вы свой шанс.Укрсиб давал дебитку с 5% КБ на онлайн, в том числе на комуналь. Уже не выдают
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:09

Re: Укрексiмбанк

Слабаки вы все, я в теме два дня по eximbonus, месяц-два и выход найдется..
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:43

  vadymbanker написав:Слабаки вы все, я в теме два дня по eximbonus, месяц-два и выход найдется..

Так шо нам не кушать и не кататься на машинке эти 2..3 мес? :) :mrgreen: :mrgreen:
Лучше б я Алкой платил! :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:44

Вроде про**ались - Бонусы детектед !
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 20:05

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 11.01.2020 !

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Маркеты - Фора : Ещё нет
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Платежи - Коммуналка: Ещё есть

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