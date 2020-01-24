Інфіню вже маєте?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:59
Інфіню вже маєте?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:11
А при чём тут инфиня? Сима уже давно за комуналку кышмыш не начисляет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:15
Так і я про те...неправильно питання формулюється.
Слід запитати де рубати бонус 5\7?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:26
Re: Укрексiмбанк
засада.. я он тільки надумав закомуналити і рубонути КБ-у трішки..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:30
Упустили вы свой шанс.Укрсиб давал дебитку с 5% КБ на онлайн, в том числе на комуналь. Уже не выдают
Додано: Суб 25 січ, 2020 17:09
Re: Укрексiмбанк
Слабаки вы все, я в теме два дня по eximbonus, месяц-два и выход найдется..
Додано: Суб 25 січ, 2020 17:43
Так шо нам не кушать и не кататься на машинке эти 2..3 мес?
Лучше б я Алкой платил!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 25 січ, 2020 19:44
Вроде про**ались - Бонусы детектед !
Додано: Суб 25 січ, 2020 20:05
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые по 11.01.2020 !
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:15
кстати - может кто ещё не знает - Сима тоже начал ужиматся
На днях заметил шо они закрыли моё любимое отделение в Хилтоне
З.Ы.
блин разбросали бы хоть банкоматы которые жрут нал по Киеву, а то на немецкой 8 штук стоит
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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