Людина...слабка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:18
Людина...слабка.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:24
Re: Укрексiмбанк
у Львові є лише один такий, але якийсь дуже старий і хлюпінький..
коли не прийду - вічно червона помилка "Банкомат тимчаво не працює" чи не приймає гроші а останній раз висіла вивіска "не видає гроші"
але прийняв! (нові купюри випльовує)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:33
Ну, это было не отделение, а так - просто голая касса.
Хотя - да, жаль конечно
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