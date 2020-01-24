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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 914915916917

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:18

  vadymbanker написав:Слабаки вы все, я в теме два дня по eximbonus, месяц-два и выход найдется..

Людина...слабка.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:24

Re: Укрексiмбанк

  uaprofi написав:блин разбросали бы хоть банкоматы которые жрут нал по Киеву, а то на немецкой 8 штук стоит


у Львові є лише один такий, але якийсь дуже старий і хлюпінький..
коли не прийду - вічно червона помилка "Банкомат тимчаво не працює" чи не приймає гроші а останній раз висіла вивіска "не видає гроші" :)
але прийняв! (нові купюри випльовує)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:33

  uaprofi написав:закрыли моё любимое отделение в Хилтоне

Ну, это было не отделение, а так - просто голая касса.
Хотя - да, жаль конечно
mustbe
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