у Львові є лише один такий, але якийсь дуже старий і хлюпінький..
коли не прийду - вічно червона помилка "Банкомат тимчаво не працює" чи не приймає гроші а останній раз висіла вивіска "не видає гроші"
але прийняв! (нові купюри випльовує)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:24
Re: Укрексiмбанк
у Львові є лише один такий, але якийсь дуже старий і хлюпінький..
коли не прийду - вічно червона помилка "Банкомат тимчаво не працює" чи не приймає гроші а останній раз висіла вивіска "не видає гроші"
але прийняв! (нові купюри випльовує)
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Додано: Суб 25 січ, 2020 21:33
Ну, это было не отделение, а так - просто голая касса.
Хотя - да, жаль конечно
Додано: Нед 26 січ, 2020 15:02
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:56
mustbe
снова бот тупит ) мобилка сегодня появилась, я 1 к слил, а пишет, что нет
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Додано: Пон 27 січ, 2020 15:22
Не, всё верно, ошибок нет.
Мобиль появилась сегодня в 11, о чём бот и отрапортовал в своей теме.
Наличие мобиля видно у меня на аватарке.
А в эту тему бот пишет только при появлении бонусов
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:44
mustbe
понял )
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:07
Re: Укрексiмбанк
Уже третья неделя запора пошла, выдыхаются бабиты
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