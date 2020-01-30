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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 914915916917

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:24

Re: Укрексiмбанк

  uaprofi написав:блин разбросали бы хоть банкоматы которые жрут нал по Киеву, а то на немецкой 8 штук стоит


у Львові є лише один такий, але якийсь дуже старий і хлюпінький..
коли не прийду - вічно червона помилка "Банкомат тимчаво не працює" чи не приймає гроші а останній раз висіла вивіска "не видає гроші" :)
але прийняв! (нові купюри випльовує)
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:33

  uaprofi написав:закрыли моё любимое отделение в Хилтоне

Ну, это было не отделение, а так - просто голая касса.
Хотя - да, жаль конечно
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:02

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Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:56

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снова бот тупит ) мобилка сегодня появилась, я 1 к слил, а пишет, что нет
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:22

  IMPRINTER написав:снова бот тупит ) мобилка сегодня появилась, я 1 к слил, а пишет, что нет

Не, всё верно, ошибок нет.
Мобиль появилась сегодня в 11, о чём бот и отрапортовал в своей теме.
Наличие мобиля видно у меня на аватарке.
А в эту тему бот пишет только при появлении бонусов
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:44

mustbe

понял )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:07

Re: Укрексiмбанк

Уже третья неделя запора пошла, выдыхаются бабиты :(
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:02

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Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 04:01

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Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

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