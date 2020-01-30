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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 915916917918

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:59

Хто в курсі - ІБ Ексіма (Ентер Ексім) підтримує відсилку по ІБАН?
спробував - а там обмеження на к-сть символів (типу як 26... а не UA............)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:04

  greenozon написав:Хто в курсі - ІБ Ексіма (Ентер Ексім) підтримує відсилку по ІБАН?
спробував - а там обмеження на к-сть символів (типу як 26... а не UA............)


все отлично создается
Зображення

после того как вы вводите данные в поле ЕБАН, то поля счет и мфо заполняются автоматически
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:43

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у вас вікно виглядає по іншому
потім прогляду більш детально, мабуть не той тип операції вибрав.
Головне що є підтвердження, що банк підтримує в старому ІБ новий ІБАН тип рахунків
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greenozon
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