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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 915916917918

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:59

Хто в курсі - ІБ Ексіма (Ентер Ексім) підтримує відсилку по ІБАН?
спробував - а там обмеження на к-сть символів (типу як 26... а не UA............)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:04

  greenozon написав:Хто в курсі - ІБ Ексіма (Ентер Ексім) підтримує відсилку по ІБАН?
спробував - а там обмеження на к-сть символів (типу як 26... а не UA............)


все отлично создается
Зображення

после того как вы вводите данные в поле ЕБАН, то поля счет и мфо заполняются автоматически
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:43

IMPRINTER
у вас вікно виглядає по іншому
потім прогляду більш детально, мабуть не той тип операції вибрав.
Головне що є підтвердження, що банк підтримує в старому ІБ новий ІБАН тип рахунків
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:15

  mustbe написав:
Бонусы: Начислили новые по 14.01.2020 !

Вот гааады! Мне ничо не начислили за 14е
Хай бабиты сильней подпротолкнут шоли :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:16

  clientage написав:
  mustbe написав:
Бонусы: Начислили новые по 14.01.2020 !

Вот гааады! Мне ничо не начислили за 14е
Хай бабиты сильней подпротолкнут шоли :mrgreen:

Тоже вечерняя оплата не прошла? Я стал замечать что у них в последнее время часто мои вечерние походы за пивом стали подзадерживаЦЦа :wink:
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Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:10

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:мои вечерние походы за пивом стали подзадерживаЦЦа


А розрахунок проводите ввечері, коли заходити за пивом, чи зранку, коли виходите? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 02:40

а мне почему то смс начали иногда с сильной задержкой приходить по некоторым покупкам
могут даже за вечернию покупку - прийти только утром
причём оно эти покупки как-бы даже не видит - так как если делаешь ещё одну покупку по которой смс приходит сразу то баланс в смс уменьшается только на эту последнюю покупку
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 02:49

кстати кто знает если карта кончилась, а новую выпускать очень дорого - они начислят мне бонусы за покупки с 14 янв по 31 янв которые ещё почемуто не успели начислить?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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