Хто в курсі - ІБ Ексіма (Ентер Ексім) підтримує відсилку по ІБАН?
спробував - а там обмеження на к-сть символів (типу як 26... а не UA............)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:59
Хто в курсі - ІБ Ексіма (Ентер Ексім) підтримує відсилку по ІБАН?
спробував - а там обмеження на к-сть символів (типу як 26... а не UA............)
+50грн !
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:04
все отлично создается
после того как вы вводите данные в поле ЕБАН, то поля счет и мфо заполняются автоматически
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:43
IMPRINTER
у вас вікно виглядає по іншому
потім прогляду більш детально, мабуть не той тип операції вибрав.
Головне що є підтвердження, що банк підтримує в старому ІБ новий ІБАН тип рахунків
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:15
Вот гааады! Мне ничо не начислили за 14е
Хай бабиты сильней подпротолкнут шоли
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:16
Тоже вечерняя оплата не прошла? Я стал замечать что у них в последнее время часто мои вечерние походы за пивом стали подзадерживаЦЦа
Мои рефералки:
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:10
Re: Укрексiмбанк
Додано: Суб 01 лют, 2020 02:40
а мне почему то смс начали иногда с сильной задержкой приходить по некоторым покупкам
могут даже за вечернию покупку - прийти только утром
причём оно эти покупки как-бы даже не видит - так как если делаешь ещё одну покупку по которой смс приходит сразу то баланс в смс уменьшается только на эту последнюю покупку
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 01 лют, 2020 02:49
кстати кто знает если карта кончилась, а новую выпускать очень дорого - они начислят мне бонусы за покупки с 14 янв по 31 янв которые ещё почемуто не успели начислить?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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