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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 916917918919

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:44

Укрексiмбанк

  Andey написав:кстати, если оформить новую карту в последний месяц действия старой карты, то старую не заблочат? можно ей будет продолжать пользоваться до конца месяца (или пока не получу на руки новую)?

не хочется прерывать бонусный дождик)

Можно, старую карту не забирают и не блокируют
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:49

  antey718 написав:
  Andey написав:кстати, если оформить новую карту в последний месяц действия старой карты, то старую не заблочат? можно ей будет продолжать пользоваться до конца месяца (или пока не получу на руки новую)?

не хочется прерывать бонусный дождик)

Можно, старую карту не забирают и не блокируют


если новая и старая одного класса ... мне при смене платины на инфинити платины закрыли
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:27

а перевыпускают ли карты в депозитном пакете если нет депозита?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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  #<1 ... 916917918919
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