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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:44
Andey написав:
кстати, если оформить новую карту в последний месяц действия старой карты, то старую не заблочат? можно ей будет продолжать пользоваться до конца месяца (или пока не получу на руки новую)?
не хочется прерывать бонусный дождик)
Можно, старую карту не забирают и не блокируют
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antey718
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Додано: Суб 01 лют, 2020 13:49
antey718 написав: Andey написав:
кстати, если оформить новую карту в последний месяц действия старой карты, то старую не заблочат? можно ей будет продолжать пользоваться до конца месяца (или пока не получу на руки новую)?
не хочется прерывать бонусный дождик)
Можно, старую карту не забирают и не блокируют
если новая и старая одного класса ... мне при смене платины на инфинити платины закрыли
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Додано: Суб 01 лют, 2020 17:27
а перевыпускают ли карты в депозитном пакете если нет депозита?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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