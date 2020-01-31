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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:44
Andey написав:
кстати, если оформить новую карту в последний месяц действия старой карты, то старую не заблочат? можно ей будет продолжать пользоваться до конца месяца (или пока не получу на руки новую)?
не хочется прерывать бонусный дождик)
Можно, старую карту не забирают и не блокируют
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antey718
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Додано: Суб 01 лют, 2020 13:49
antey718 написав: Andey написав:
кстати, если оформить новую карту в последний месяц действия старой карты, то старую не заблочат? можно ей будет продолжать пользоваться до конца месяца (или пока не получу на руки новую)?
не хочется прерывать бонусный дождик)
Можно, старую карту не забирают и не блокируют
если новая и старая одного класса ... мне при смене платины на инфинити платины закрыли
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Додано: Суб 01 лют, 2020 17:27
а перевыпускают ли карты в депозитном пакете если нет депозита?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Суб 01 лют, 2020 18:22
uaprofi
мені перевипустили автоматом (але депозити були)
коли приходив забирати - перевіряли!
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greenozon
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Додано: Суб 01 лют, 2020 18:55
uaprofi написав:
а перевыпускают ли карты в депозитном пакете если нет депозита?
А на якій підставі?
Тут основне щоб на візу перевипустили.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 01 лют, 2020 19:03
Квесторе_поверніться написав: uaprofi написав:
а перевыпускают ли карты в депозитном пакете если нет депозита?
А на якій підставі?
Тут основне щоб на візу перевипустили.
если так получится, то 700 грн можно сэкономить.
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Andey
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Додано: Суб 01 лют, 2020 19:09
Квесторе_поверніться написав: uaprofi написав:
а перевыпускают ли карты в депозитном пакете если нет депозита?
А на якій підставі?
Тут основне щоб на візу перевипустили.
на Visa PayWave "Разом за життя" ?
тогда Визу голд и платинум дополнительные даже за деньги не получите
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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