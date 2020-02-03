Можно, старую карту не забирают и не блокируют
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:44
Укрексiмбанк
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:49
если новая и старая одного класса ... мне при смене платины на инфинити платины закрыли
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Додано: Суб 01 лют, 2020 17:27
а перевыпускают ли карты в депозитном пакете если нет депозита?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:22
uaprofi
мені перевипустили автоматом (але депозити були)
коли приходив забирати - перевіряли!
+50грн !
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Додано: Суб 01 лют, 2020 18:55
А на якій підставі?
Тут основне щоб на візу перевипустили.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:03
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:09
на Visa PayWave "Разом за життя" ?
тогда Визу голд и платинум дополнительные даже за деньги не получите
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:17
так не получиться, бабетти добре знають що за візу треба гроші брати
що й повідомили.
а МС автоматом перевипускається, я лише прийшов і забрав
до речі дуже гарні каркти, тактильні під шкіру крокодила, а ззаду ще лейба зелена Lounge Key
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:26
Господа вопрос, имею в настоящее время Инфинити, сроком до 03/20, в связи дороговизной Инфинитив новых тарифах для простых трудящихся решил перейти на Платину (натом же счете). В силу этого вопрос ... есл ив начале марта я израсходую законные 25 к и закрою Инфинити. Бонусы упадут ? или закрывать пластик можно тока тогда, когда уже упадут бонусы? Просто хотелось бы в марте успеть хапнуть и со старой инфинити и со новой платины, но учитывая срок выпуска и доставки, чтоб это успеть сделать в марте ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:17
Не совсем понятно что вы подразумеваете под закрыть пластик, если счет хотите оставить тот же. У меня бонусы начислялись по картам с истекшим сроком жизни.
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