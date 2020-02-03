antey718 написав:IMPRINTER написав:Господа вопрос, имею в настоящее время Инфинити, сроком до 03/20, в связи дороговизной Инфинитив новых тарифах для простых трудящихся решил перейти на Платину (натом же счете). В силу этого вопрос ... есл ив начале марта я израсходую законные 25 к и закрою Инфинити. Бонусы упадут ? или закрывать пластик можно тока тогда, когда уже упадут бонусы? Просто хотелось бы в марте успеть хапнуть и со старой инфинити и со новой платины, но учитывая срок выпуска и доставки, чтоб это успеть сделать в марте ...
Не совсем понятно что вы подразумеваете под закрыть пластик, если счет хотите оставить тот же. У меня бонусы начислялись по картам с истекшим сроком жизни.
А скока всего можно иметь карт и старых и новых и основных и допок к одному картсчету вот в течение месяца перевыпуска?
Дето в тарифах есть правило, шо допустимы 1 основная +допка и +допка на 3е лицо = 3 карты.
А если вот перевыпуск, то проканает еще +3 перевыпущенные карты еще и другого типа?