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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 917918919920 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 304 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 39 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 84 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 304 Додано: Вів 04 лют, 2020 12:23 antey718 написав: IMPRINTER написав: Господа вопрос, имею в настоящее время Инфинити, сроком до 03/20, в связи дороговизной Инфинитив новых тарифах для простых трудящихся решил перейти на Платину (натом же счете). В силу этого вопрос ... есл ив начале марта я израсходую законные 25 к и закрою Инфинити. Бонусы упадут ? или закрывать пластик можно тока тогда, когда уже упадут бонусы? Просто хотелось бы в марте успеть хапнуть и со старой инфинити и со новой платины, но учитывая срок выпуска и доставки, чтоб это успеть сделать в марте ... Господа вопрос, имею в настоящее время Инфинити, сроком до 03/20, в связи дороговизной Инфинитив новых тарифах для простых трудящихся решил перейти на Платину (натом же счете). В силу этого вопрос ... есл ив начале марта я израсходую законные 25 к и закрою Инфинити.или закрывать пластик можно тока тогда, когда уже упадут бонусы? Просто хотелось бы в марте успеть хапнуть и со старой инфинити и со новой платины, но учитывая срок выпуска и доставки, чтоб это успеть сделать в марте ...



Не совсем понятно что вы подразумеваете под закрыть пластик, если счет хотите оставить тот же. У меня бонусы начислялись по картам с истекшим сроком жизни. Не совсем понятно что вы подразумеваете под закрыть пластик, если счет хотите оставить тот же. У меня бонусы начислялись по картам с истекшим сроком жизни.

А скока всего можно иметь карт и старых и новых и основных и допок к одному картсчету вот в течение месяца перевыпуска?

Дето в тарифах есть правило, шо допустимы 1 основная +допка и +допка на 3е лицо = 3 карты.

А если вот перевыпуск, то проканает еще +3 перевыпущенные карты еще и другого типа? А скока всего можно иметь карт и старых и новых и основных и допок к одному картсчету вот в течение месяца перевыпуска?Дето в тарифах есть правило, шо допустимы 1 основная +допка и +допка на 3е лицо = 3 карты.А если вот перевыпуск, то проканает еще +3 перевыпущенные карты еще и другого типа? ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 30301 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2415 раз. Подякували: 3522 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2020 12:32 IMPRINTER написав: Господа вопрос, имею в настоящее время Инфинити, сроком до 03/20, в связи дороговизной Инфинитив новых тарифах для простых трудящихся решил перейти на Платину (натом же счете). В силу этого вопрос ... есл ив начале марта я израсходую законные 25 к и закрою Инфинити. Бонусы упадут ? или закрывать пластик можно тока тогда, когда уже упадут бонусы? Просто хотелось бы в марте успеть хапнуть и со старой инфинити и со новой платины, но учитывая срок выпуска и доставки, чтоб это успеть сделать в марте ... Господа вопрос, имею в настоящее время Инфинити, сроком до 03/20, в связи дороговизной Инфинитив новых тарифах для простых трудящихся решил перейти на Платину (натом же счете). В силу этого вопрос ... есл ив начале марта я израсходую законные 25 к и закрою Инфинити.или закрывать пластик можно тока тогда, когда уже упадут бонусы? Просто хотелось бы в марте успеть хапнуть и со старой инфинити и со новой платины, но учитывая срок выпуска и доставки, чтоб это успеть сделать в марте ...

Мне закрыли платиновый пластик только тогда, когда провелось по счету.

Бонусы, понятно, на тот момент еще не были насчитаны.

Но из потом насчитали, хоть и срок действия карты закончился.

Главное, не удалять карту с эксимкабины до момента начисления бонусов, иначе бабиты не начислят.



Ну, и в одной кабине не более 5 карт мона привязать. Мне закрыли платиновый пластик только тогда, когда провелось по счету.Бонусы, понятно, на тот момент еще не были насчитаны.Но из потом насчитали, хоть и срок действия карты закончился.Главное, не удалять карту с эксимкабины до момента начисления бонусов, иначе бабиты не начислят.Ну, и в одной кабине не более 5 карт мона привязать. guntherhouse777 Повідомлень: 4299 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 917918919920 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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