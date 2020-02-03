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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 917918919920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 304
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 304
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:23

  antey718 написав:
  IMPRINTER написав:Господа вопрос, имею в настоящее время Инфинити, сроком до 03/20, в связи дороговизной Инфинитив новых тарифах для простых трудящихся решил перейти на Платину (натом же счете). В силу этого вопрос ... есл ив начале марта я израсходую законные 25 к и закрою Инфинити. Бонусы упадут ? или закрывать пластик можно тока тогда, когда уже упадут бонусы? Просто хотелось бы в марте успеть хапнуть и со старой инфинити и со новой платины, но учитывая срок выпуска и доставки, чтоб это успеть сделать в марте ...


Не совсем понятно что вы подразумеваете под закрыть пластик, если счет хотите оставить тот же. У меня бонусы начислялись по картам с истекшим сроком жизни.

А скока всего можно иметь карт и старых и новых и основных и допок к одному картсчету вот в течение месяца перевыпуска?
Дето в тарифах есть правило, шо допустимы 1 основная +допка и +допка на 3е лицо = 3 карты.
А если вот перевыпуск, то проканает еще +3 перевыпущенные карты еще и другого типа?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:32

  IMPRINTER написав:Господа вопрос, имею в настоящее время Инфинити, сроком до 03/20, в связи дороговизной Инфинитив новых тарифах для простых трудящихся решил перейти на Платину (натом же счете). В силу этого вопрос ... есл ив начале марта я израсходую законные 25 к и закрою Инфинити. Бонусы упадут ? или закрывать пластик можно тока тогда, когда уже упадут бонусы? Просто хотелось бы в марте успеть хапнуть и со старой инфинити и со новой платины, но учитывая срок выпуска и доставки, чтоб это успеть сделать в марте ...

Мне закрыли платиновый пластик только тогда, когда провелось по счету.
Бонусы, понятно, на тот момент еще не были насчитаны.
Но из потом насчитали, хоть и срок действия карты закончился.
Главное, не удалять карту с эксимкабины до момента начисления бонусов, иначе бабиты не начислят.

Ну, и в одной кабине не более 5 карт мона привязать.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:06

  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:Господа вопрос, имею в настоящее время Инфинити, сроком до 03/20, в связи дороговизной Инфинитив новых тарифах для простых трудящихся решил перейти на Платину (натом же счете). В силу этого вопрос ... есл ив начале марта я израсходую законные 25 к и закрою Инфинити. Бонусы упадут ? или закрывать пластик можно тока тогда, когда уже упадут бонусы? Просто хотелось бы в марте успеть хапнуть и со старой инфинити и со новой платины, но учитывая срок выпуска и доставки, чтоб это успеть сделать в марте ...

Мне закрыли платиновый пластик только тогда, когда провелось по счету.
Бонусы, понятно, на тот момент еще не были насчитаны.
Но из потом насчитали, хоть и срок действия карты закончился.
Главное, не удалять карту с эксимкабины до момента начисления бонусов, иначе бабиты не начислят.

Ну, и в одной кабине не более 5 карт мона привязать.


привяжем значит в другую кабину.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:16

  clientage написав:
  antey718 написав:
  IMPRINTER написав:Господа вопрос, имею в настоящее время Инфинити, сроком до 03/20, в связи дороговизной Инфинитив новых тарифах для простых трудящихся решил перейти на Платину (натом же счете). В силу этого вопрос ... есл ив начале марта я израсходую законные 25 к и закрою Инфинити. Бонусы упадут ? или закрывать пластик можно тока тогда, когда уже упадут бонусы? Просто хотелось бы в марте успеть хапнуть и со старой инфинити и со новой платины, но учитывая срок выпуска и доставки, чтоб это успеть сделать в марте ...


Не совсем понятно что вы подразумеваете под закрыть пластик, если счет хотите оставить тот же. У меня бонусы начислялись по картам с истекшим сроком жизни.

А скока всего можно иметь карт и старых и новых и основных и допок к одному картсчету вот в течение месяца перевыпуска?
Дето в тарифах есть правило, шо допустимы 1 основная +допка и +допка на 3е лицо = 3 карты.
А если вот перевыпуск, то проканает еще +3 перевыпущенные карты еще и другого типа?

Не. Допка на себя в новых тарифах уже не выпускается. На третьи лица, по одной на лицо. Можно выпустить сколько угодно, главное чтоб лица были разные, ну и в пределах разумного... :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:39

Фантом

а кто простите источник этой инфорации? ваша кура? )) ... в ее толковании тарифов, а ваша кура уже на себя взяла функции конституционного суда? ... в Эксиме ВСЁ джелается вручняк ... там написано не более 2 карт на каждлго доп.держателя .. а вы сам себе допдержаптель ... вы даже расписываетесь в двух полях - подпись основного держателя подпись дополнительного держателя. В анкете есть поле - данные о дополнительном держателе и в случае если дополнительный держатель и основной дердатель одно лицо - поле не заполняется, т.е. то что одно лицо моджет быть допдержателем относительно самого сеяб - это всеобщая практика ... там не сказано в тарифах про то что допдержатель это только допдержатель-третье лицо, просто не более 2 карт на каждого допдержателя, а вы сам себе тоже доп.держатель ... бейте тупых кур ссаными тряпками по рылам. Программного ограничения нет никакого на выпуск допок - все вручняк ... тупая кура в силу ограниченности гипофиза решила что, что допдержатель - это третье лицо .. или позвонила другой тупой куре в ГО.

вы - сам себе доп.держатель !



мы с вами все практики и прекрасно знаем, что то что где-то написано или что говрит какая-то ТП в кале или в отделении не является истинной в семи инстанциях )

Мне куры говрили год назад, что перевыпуск по льготным тарифам - цэ сынку хвантастыка ... даже после звонка в Го сказали типа там никто не в курсе про это ... но по итогу я додавил их и они открыли. так что, то что они вам говрят - это нестоит выеденного яйуа. Пусть распечатают пстографку на допку и увидят что по их эксимовским нормам - вы сами себе можете быть допдержателем. А термин "третье лицо" в тарифах нигде не употребляется".
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:01

IMPRINTER
В правилах немного по другому звучит.
2 В рамках пакету послуг дозволяється оформлення лише однієї картки на ім'я власника рахунку (Основна картка)
3 Картки на ім'я довіреної особи (Додаткові картки) оформлюються із таким самим терміном дії, що й Основна картка.На ім'я однієї особи не може бути оформлено 2 та більше однакових додаткових карток.

ГО тоже не разрешил выпустить допку на меня.
Хотя это сути не меняет. Таки должны выпустить допку и на меня. Буду на днях бодаться.
Мне ещё не нравится, что если не настоять, то они перевыпускают карты с тем же номером.
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 04 лют, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:07

Фантом

в ГО работают такие же ТП как и ваша кура )
Мои тоже звонили в ГО и узнавали за льготные карты и им сказали что такого у нас нет ...

у вас дваварианта - или идти к другой куке или добивать эту.
вот попросите распечатать пустографку заявы на допку ...
там четко написано ...
в случае, если допдерджателем явдяется владелец основной карты какие то поля тм не заполняются ... т.е. факт того что вы можете быть допдержателем относительно самого себя - на лицо.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:15

IMPRINTER Идти не вариант, эта там самая грамотная. Она мне льготную карту и предложила когда-то. Но зато эта же кура, после консультаций, предложила открыть допку Инфинити на мою дочку. У которой ещё даже паспорта нет. Типа приносите свидетельство, код и мы всё оформим. :)
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Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:45

Re: Укрексiмбанк

  Фантом написав:Не. Допка на себя в новых тарифах уже не выпускается. На третьи лица, по одной на лицо. Можно выпустить сколько угодно, главное чтоб лица были разные, ну и в пределах разумного...
Мені те саме відповіли, оформив на родичів

  IMPRINTER написав:вот попросите распечатать пустографку заявы на допку ...
Ви про цю?Зображення
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:53

Мне тоже кура сегодня безапелляционно заявила, что допка - только на 3-е лицо.
Будем бодаться, лишняя инфи - пригодится
mustbe
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