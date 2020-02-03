Додано: Вів 04 лют, 2020 13:39

Фантом



а кто простите источник этой инфорации? ваша кура? )) ... в ее толковании тарифов, а ваша кура уже на себя взяла функции конституционного суда? ... в Эксиме ВСЁ джелается вручняк ... там написано не более 2 карт на каждлго доп.держателя .. а вы сам себе допдержаптель ... вы даже расписываетесь в двух полях - подпись основного держателя подпись дополнительного держателя. В анкете есть поле - данные о дополнительном держателе и в случае если дополнительный держатель и основной дердатель одно лицо - поле не заполняется, т.е. то что одно лицо моджет быть допдержателем относительно самого сеяб - это всеобщая практика ... там не сказано в тарифах про то что допдержатель это только допдержатель-третье лицо, просто не более 2 карт на каждого допдержателя, а вы сам себе тоже доп.держатель ... бейте тупых кур ссаными тряпками по рылам. Программного ограничения нет никакого на выпуск допок - все вручняк ... тупая кура в силу ограниченности гипофиза решила что, что допдержатель - это третье лицо .. или позвонила другой тупой куре в ГО.



вы - сам себе доп.держатель !







мы с вами все практики и прекрасно знаем, что то что где-то написано или что говрит какая-то ТП в кале или в отделении не является истинной в семи инстанциях )



Мне куры говрили год назад, что перевыпуск по льготным тарифам - цэ сынку хвантастыка ... даже после звонка в Го сказали типа там никто не в курсе про это ... но по итогу я додавил их и они открыли. так что, то что они вам говрят - это нестоит выеденного яйуа. Пусть распечатают пстографку на допку и увидят что по их эксимовским нормам - вы сами себе можете быть допдержателем. А термин "третье лицо" в тарифах нигде не употребляется".

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