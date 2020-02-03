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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:23
Ну не знаю, мне открывали на меня без проблем. В любом случае это ограничение не пронраммное, а вручную. Они даже абонку вручеую списывались и страховку и кончьерж. При чем потом звонили через пару мес говорили мы дабыди списатт абонку вам.. Пришлось тыкать мордой в выписку. Этот банк это дно дна. И тока 7% меня в нем держало)
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Додано: Вів 04 лют, 2020 17:30
если такое есть - это чисто аморально.
я во многих - банках практически всегда делаю допку (которой практически никогда не пользуюсь)
... так на всякий случай...
мне шо если банкомат сожрёт карту - обращаться что бы снять деньги к довереному лицу?
а если я ему уже не доверяю?
если не выпускают допку на основного держателя это плохо
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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