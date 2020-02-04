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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 918919920921

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:46

ах вот где сборище матерых свинов :)
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:23

Ну не знаю, мне открывали на меня без проблем. В любом случае это ограничение не пронраммное, а вручную. Они даже абонку вручеую списывались и страховку и кончьерж. При чем потом звонили через пару мес говорили мы дабыди списатт абонку вам.. Пришлось тыкать мордой в выписку. Этот банк это дно дна. И тока 7% меня в нем держало)
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:30

  mustbe написав:Мне тоже кура сегодня безапелляционно заявила, что допка - только на 3-е лицо.

если такое есть - это чисто аморально.
я во многих - банках практически всегда делаю допку (которой практически никогда не пользуюсь)
... так на всякий случай...
мне шо если банкомат сожрёт карту - обращаться что бы снять деньги к довереному лицу?
а если я ему уже не доверяю?
если не выпускают допку на основного держателя это плохо
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:21

Re: Укрексiмбанк

  mustbe написав:Мне тоже кура сегодня безапелляционно заявила, что допка - только на 3-е лицо.


триндіти не мішки ворочати! :)

запитайте її згідно якого пункту тарифів
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:31

в депозитном пакете тоже такое? Визу платину за 700 грн на себя уже не оформить?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:53

УкрЕксім домалював нові бонуси для фізиків, суми правда кусаються :)

https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... my-fo.html
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 23:59

  Andey написав:в депозитном пакете тоже такое? Визу платину за 700 грн на себя уже не оформить?


в тарифах є?

https://www.eximb.com/assets/files/down ... 1-2019.pdf

Є
значить можна
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 00:13

Re: Укрексiмбанк

  greenozon написав:ові бонуси для фізиків,

О, за 1 лям +0,7%, дайте 2!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 00:30

Це для Вадима Ощадовича пристарались.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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