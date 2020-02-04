Додано: Вів 04 лют, 2020 17:23

Ну не знаю, мне открывали на меня без проблем. В любом случае это ограничение не пронраммное, а вручную. Они даже абонку вручеую списывались и страховку и кончьерж. При чем потом звонили через пару мес говорили мы дабыди списатт абонку вам.. Пришлось тыкать мордой в выписку. Этот банк это дно дна. И тока 7% меня в нем держало)

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