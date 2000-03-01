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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 919920921922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:04

Re: Укрексiмбанк

а депо від півроку? на 3 місяці не можна?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:14

  Basilio2020 написав:а депо від півроку? на 3 місяці не можна?

MasterCard World Elite PayPass 4. Сноска 4. тарифов: Оформлюється виключно до депозитів із терміном дії, що перевищує 180 днів
https://www.eximb.com/assets/files/down ... 1-2019.pdf
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:15

  Basilio2020 написав:а депо від півроку? на 3 місяці не можна?

не можна, только от 180дн
Та и смысл то какой?
под депо выдают Платину за 700грн/год
Приватные выдают за 2000/3 года
Приватные еще и нашару б/н пополняются в отл-е от Депозитной :(

ПС. Похоже Сима чуток чем-то ударилась от жадности :)
Хай лучше щительнее бабиты проводит, а то ж уже и свой риХламинт наруШает -- запор больше 2х недель уже и не лечит. Все на самотёк оставляет, низзя так, нунна думать о здоровье ЖКТ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:25

  clientage написав:под депо выдают Платину за 700грн/год
Приватные выдают за 2000/3 года
Приватные еще и нашару б/н пополняются в отл-е от Депозитной :(

Разве не 1000 на 3 года?
2.3 Оформлення картки на ім'я власника рахунку 2
-Visa Platinum, 3 роки 1000 грн https://www.eximb.com/assets/files/down ... 12-2019.pd
lel
 
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