RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 919920921922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:04

Re: Укрексiмбанк

а депо від півроку? на 3 місяці не можна?
Basilio2020
 
Повідомлень: 201
З нами з: 15.02.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:14

  Basilio2020 написав:а депо від півроку? на 3 місяці не можна?

MasterCard World Elite PayPass 4. Сноска 4. тарифов: Оформлюється виключно до депозитів із терміном дії, що перевищує 180 днів
https://www.eximb.com/assets/files/down ... 1-2019.pdf
lel
 
Повідомлень: 2427
З нами з: 10.12.13
Подякував: 961 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:15

  Basilio2020 написав:а депо від півроку? на 3 місяці не можна?

не можна, только от 180дн
Та и смысл то какой?
под депо выдают Платину за 700грн/год
Приватные выдают за 1000 грн/3 года
Приватные еще и нашару б/н пополняются в отл-е от Депозитной :(

ПС. Похоже Сима чуток чем-то ударилась от жадности :)
Хай лучше щительнее бабиты проводит, а то ж уже и свой риХламинт наруШает -- запор больше 2х недель уже и не лечит. Все на самотёк оставляет, низзя так, нунна думать о здоровье ЖКТ :)
Востаннє редагувалось clientage в Сер 05 лют, 2020 11:33, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30313
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2418 раз.
Подякували: 3525 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:25

  clientage написав:под депо выдают Платину за 700грн/год
Приватные выдают за 2000/3 года
Приватные еще и нашару б/н пополняются в отл-е от Депозитной :(


2.3 Оформлення картки на ім'я власника рахунку 2
-Visa Platinum, 3 роки 1000 грн https://www.eximb.com/assets/files/down ... 12-2019.pd
Востаннє редагувалось lel в Сер 05 лют, 2020 11:34, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
Повідомлень: 2427
З нами з: 10.12.13
Подякував: 961 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:32

  lel написав:
  clientage написав:под депо выдают Платину за 700грн/год
Приватные выдают за 2000/3 года
Приватные еще и нашару б/н пополняются в отл-е от Депозитной :(

Разве не 1000 на 3 года?
2.3 Оформлення картки на ім'я власника рахунку 2
-Visa Platinum, 3 роки 1000 грн https://www.eximb.com/assets/files/down ... 12-2019.pd

Сорри, канэшна 1000 :oops: :)
Ща поправлю

ПС. То я думаю и допку взять не задумываясь. Вот бюджет в 2К уже в голове засел :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30313
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2418 раз.
Подякували: 3525 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:01

Как и у многих - заканчиваются мои платины, приватная и депо.
Если сейчас пойти и тупо купить приватную инфи за 5к - что будет с этими старыми платинами ?
Будут действовать до конца месяца или их на ноль помножат ?
Думаю, что приватку может и зарежут, а депку должны оставить вроде ?

И если старую приватку таки зарежут - что будет с бонусами по ней, которые ещё не выплачены ? Не потеряют ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3319
З нами з: 27.12.17
Подякував: 84 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:55

Mustbe депозитку однозначно не тронут. Могут не тронуть и приватку - просто откроют вам другой контракт. Но могут конечно и заартачится, но даже если карту и закроют - вы главное ее не удаляйте в кабинете ексимбонуса - тогда все неначисленное начислится
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3973
З нами з: 20.03.15
Подякував: 67 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 919920921922
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vollena71, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16192)
05.02.2020 12:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.