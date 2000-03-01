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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:04
Re: Укрексiмбанк
а депо від півроку? на 3 місяці не можна?
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:14
MasterCard World Elite PayPass 4. Сноска 4. тарифов: Оформлюється виключно до депозитів із терміном дії, що перевищує 180 днів
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:15
не можна, только от 180дн
Та и смысл то какой?
под депо выдают Платину за 700грн/год
Приватные выдают за 1000 грн/3 года
Приватные еще и нашару б/н пополняются в отл-е от Депозитной
ПС. Похоже Сима чуток чем-то ударилась от жадности
Хай лучше щительнее бабиты проводит, а то ж уже и свой риХламинт наруШает -- запор больше 2х недель уже и не лечит. Все на самотёк оставляет, низзя так, нунна думать о здоровье ЖКТ
Востаннє редагувалось clientage в Сер 05 лют, 2020 11:33, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:25
2.3 Оформлення картки на ім'я власника рахунку 2
-Visa Platinum, 3 роки 1000 грн
Востаннє редагувалось lel в Сер 05 лют, 2020 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:32
Сорри, канэшна 1000
Ща поправлю
ПС. То я думаю и допку взять не задумываясь. Вот бюджет в 2К уже в голове засел
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:01
Как и у многих - заканчиваются мои платины, приватная и депо.
Если сейчас пойти и тупо купить приватную инфи за 5к - что будет с этими старыми платинами ?
Будут действовать до конца месяца или их на ноль помножат ?
Думаю, что приватку может и зарежут, а депку должны оставить вроде ?
И если старую приватку таки зарежут - что будет с бонусами по ней, которые ещё не выплачены ? Не потеряют ?
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:55
Mustbe депозитку однозначно не тронут. Могут не тронуть и приватку - просто откроют вам другой контракт. Но могут конечно и заартачится, но даже если карту и закроют - вы главное ее не удаляйте в кабинете ексимбонуса - тогда все неначисленное начислится
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