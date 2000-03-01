Basilio2020 написав:а депо від півроку? на 3 місяці не можна?
не можна, только от 180дн Та и смысл то какой? под депо выдают Платину за 700грн/год Приватные выдают за 1000 грн/3 года Приватные еще и нашару б/н пополняются в отл-е от Депозитной
ПС. Похоже Сима чуток чем-то ударилась от жадности Хай лучше щительнее бабиты проводит, а то ж уже и свой риХламинт наруШает -- запор больше 2х недель уже и не лечит. Все на самотёк оставляет, низзя так, нунна думать о здоровье ЖКТ
Востаннє редагувалось clientage в Сер 05 лют, 2020 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Как и у многих - заканчиваются мои платины, приватная и депо. Если сейчас пойти и тупо купить приватную инфи за 5к - что будет с этими старыми платинами ? Будут действовать до конца месяца или их на ноль помножат ? Думаю, что приватку может и зарежут, а депку должны оставить вроде ?
И если старую приватку таки зарежут - что будет с бонусами по ней, которые ещё не выплачены ? Не потеряют ?
Mustbe депозитку однозначно не тронут. Могут не тронуть и приватку - просто откроют вам другой контракт. Но могут конечно и заартачится, но даже если карту и закроют - вы главное ее не удаляйте в кабинете ексимбонуса - тогда все неначисленное начислится
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