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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 920921922923

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:09

greenozon

ссылку товаришь не взяо в тег - поэтому она битая )
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:11

IMPRINTER

із сцилками тут на форумі повна бяда!
я так і не навчився це робити
а ще скільки не рапортував Ірині (крутій модерші тут) про проблеми із дужками ( )
в ссилках - а віз і нині там
агов Ірина! доколє?? :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:33

  greenozon написав:IMPRINTER

із сцилками тут на форумі повна бяда!
я так і не навчився це робити

а в подписи вам сцылку кто сделал ? :D
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до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:35

Re: Укрексiмбанк

  J написав:а в подписи вам сцылку кто сделал ?

Модератор по заказу особливо потребуючих робить...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:59

Re: Укрексiмбанк

Сцилку треба в Стандартній відповіді з тегом url, особливо ті що финбаланс
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