greenozon
ссылку товаришь не взяо в тег - поэтому она битая )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:09
greenozon
ссылку товаришь не взяо в тег - поэтому она битая )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:11
IMPRINTER
із сцилками тут на форумі повна бяда!
я так і не навчився це робити
а ще скільки не рапортував Ірині (крутій модерші тут) про проблеми із дужками ( )
в ссилках - а віз і нині там
агов Ірина! доколє??
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:33
а в подписи вам сцылку кто сделал ?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:35
Re: Укрексiмбанк
Модератор по заказу особливо потребуючих робить...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:59
Re: Укрексiмбанк
Сцилку треба в Стандартній відповіді з тегом url, особливо ті що финбаланс
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:01
EximBonusBot. Бонусы: Начислили новые по 15.01.2020 !
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:35
J
das ist secret
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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