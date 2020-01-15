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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 921922923924

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:01

EximBonusBot. Бонусы: Начислили новые по 15.01.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 15.01.2020 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 22:54

  greenozon написав:
  lel написав:
  clientage написав:под депо выдают Платину за 700грн/год
Приватные выдают за 2000/3 года
Приватные еще и нашару б/н пополняются в отл-е от Депозитной :(


2.3 Оформлення картки на ім'я власника рахунку 2
-Visa Platinum, 3 роки 1000 грн https://www.eximb.com/assets/files/down ... 12-2019.pd



хм хм

Not Found
The requested URL /assets/files/download/tariffs-privat-cards-after-02-12-2019.pd was not found on this server.

Вгадайте, яку літеру потрібно дописати до розширення документа, щоб усе запрацювало (бажано менше, ніж за 26 повідомлень).
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:01

EximBonusBot. Бонусы: Начислили новые по 19.01.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 19.01.2020 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3327
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 294 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 01:45

  lel написав:
  clientage написав:под депо выдают Платину за 700грн/год
Приватные выдают за 2000/3 года
Приватные еще и нашару б/н пополняются в отл-е от Депозитной :(


2.3 Оформлення картки на ім'я власника рахунку 2
-Visa Platinum, 3 роки 1000 грн https://www.eximb.com/assets/files/down ... 2-2019.pdf


вы забыли упомянуть что по приватной визе платине нужно ежемесячные обороты делать, иначе комиссия до 500грн

а по депозитной платине таких требований нет.
Andey
 
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