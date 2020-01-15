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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:01
Бонусы: Начислили новые по 15.01.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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Додано: Сер 05 лют, 2020 22:54
greenozon написав: lel написав: clientage написав:
под депо выдают Платину за 700грн/год
Приватные выдают за 2000/3 года
Приватные еще и нашару б/н пополняются в отл-е от Депозитной
2.3 Оформлення картки на ім'я власника рахунку 2
-Visa Platinum, 3 роки 1000 грн https://www.eximb.com/assets/files/down ... 12-2019.pd
хм хм
Not Found
The requested URL /assets/files/download/tariffs-privat-cards-after-02-12-2019.pd
was not found on this server.
Вгадайте, яку літеру потрібно дописати до розширення документа, щоб усе запрацювало (бажано менше, ніж за 26 повідомлень).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 23:01
Бонусы: Начислили новые по 19.01.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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Додано: Чет 06 лют, 2020 01:45
lel написав: clientage написав:
под депо выдают Платину за 700грн/год
Приватные выдают за 2000/3 года
Приватные еще и нашару б/н пополняются в отл-е от Депозитной
2.3 Оформлення картки на ім'я власника рахунку 2
-Visa Platinum, 3 роки 1000 грн https://www.eximb.com/assets/files/down ... 2-2019.pdf
вы забыли упомянуть что по приватной визе платине нужно ежемесячные обороты делать, иначе комиссия до 500грн
а по депозитной платине таких требований нет.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 08:01
Бонусы: Начислили новые по 24.01.2020 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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