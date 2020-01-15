Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 22:01
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Начислили новые по 15.01.2020 ! Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть Маркеты - Сильпо : Ещё нет Маркеты - Фора : Ещё нет Маркеты - Эпицентр: Ещё нет Платежи - Мобильные : Ещё нет Платежи - Коммуналка: Ещё нет Техника - Комфи-500: Ещё есть Техника - Алло-500: Ещё есть
mustbe
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Додано: Сер 05 лют, 2020 22:54
greenozon написав: lel написав: clientage написав:
под депо выдают Платину за 700грн/год
Приватные выдают за 2000/3 года
Приватные еще и нашару б/н пополняются в отл-е от Депозитной
2.3 Оформлення картки на ім'я власника рахунку 2
-Visa Platinum, 3 роки 1000 грн
https://www.eximb.com/assets/files/down ... 12-2019.pd
хм хм
Not Found
The requested URL /assets/files/download/tariffs-privat-cards-after-02-12-2019
.pd
was not found on this server.
Вгадайте, яку літеру потрібно дописати до розширення документа, щоб усе запрацювало (бажано менше, ніж за 26 повідомлень).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Начислили новые по 19.01.2020 ! Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть Маркеты - Сильпо : Ещё нет Маркеты - Фора : Ещё нет Маркеты - Эпицентр: Ещё нет Платежи - Мобильные : Ещё нет Платежи - Коммуналка: Ещё нет Техника - Комфи-500: Ещё есть Техника - Алло-500: Ещё есть
mustbe
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Додано: Чет 06 лют, 2020 01:45
lel написав: clientage написав:
под депо выдают Платину за 700грн/год
Приватные выдают за 2000/3 года
Приватные еще и нашару б/н пополняются в отл-е от Депозитной
2.3 Оформлення картки на ім'я власника рахунку 2
-Visa Platinum, 3 роки 1000 грн
https://www.eximb.com/assets/files/down ... 2-2019.pdf
вы забыли упомянуть что по приватной визе платине нужно ежемесячные обороты делать, иначе комиссия до 500грн
а по депозитной платине таких требований нет.
Andey
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Додано: Чет 06 лют, 2020 08:01
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Начислили новые по 24.01.2020 ! Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть Маркеты - Сильпо : Ещё нет Маркеты - Фора : Ещё нет Маркеты - Эпицентр: Ещё нет Платежи - Мобильные : Ещё нет Платежи - Коммуналка: Ещё нет Техника - Комфи-500: Ещё есть Техника - Алло-500: Ещё есть
mustbe
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Додано: Чет 06 лют, 2020 09:15
Andey написав: lel написав: clientage написав:
под депо выдают Платину за 700грн/год
Приватные выдают за 2000/3 года
Приватные еще и нашару б/н пополняются в отл-е от Депозитной
2.3 Оформлення картки на ім'я власника рахунку 2
-Visa Platinum, 3 роки 1000 грн
https://www.eximb.com/assets/files/down ... 2-2019.pdf
вы забыли упомянуть что по приватной визе платине нужно ежемесячные обороты делать, иначе комиссия до 500грн
а по депозитной платине таких требований нет.
Никого не агитирую. Сам терзался муками выбора. В итоге взял депозитку допку Инфинити по спец. предложению за 2000грн на год. В валюте не брал.
lel
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Додано: Чет 06 лют, 2020 09:41
lel написав:
В итоге взял депозитку допку Инфинити по спец. предложению за 2000грн на год
Когда это было ?
mustbe
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Додано: Чет 06 лют, 2020 09:43
lel написав:
Никого не агитирую. Сам терзался муками выбора. В итоге взял депозитку допку Инфинити по спец. предложению за 2000грн на год. В валюте не брал.
что такое депозитка?
что такое спецпредложение?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99 до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
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Додано: Чет 06 лют, 2020 09:54
J написав:
что такое депозитка?
что такое спецпредложение?
Депозитка - то есть карта в тарифе "под депозит" - есть еще "под зарплату" и "частная" карты.
Могу ошибиться но в зависимости от Ваших оборотов за предыдущий период использования картой Сима формирует Вам "персональное" спец.предложение (на самом деле на соответсвующий отдел филиала с головного банка приходит список клиентов у которых в текущем месяце заканчивается срок действия карты и которым можно сделать тут или иную скидку в зависимости от оборотов прошлого года). В итоге можно взять карту по более выгодным чем стандартные условия. Я летом прошлого года этим воспользовался перевыпуская платиновую депозитку. Скидку точно не помню - но помню что приятная была
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 50 грн. - по промокоду Бонус к депозиту - TKE87JR https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:38
Насколько я понял - после введения новых тарифов в декабре 2019 - от практики спецпредложений отказались.
Или кто-то получал спецпредложения после декабря ?
mustbe
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