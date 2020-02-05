да, по новым частным картам спецухи уже нет ... лояльность за оборот теперь учтена в ежемесячной абонке - есть обороты - нет абонки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:48
да, по новым частным картам спецухи уже нет ... лояльность за оборот теперь учтена в ежемесячной абонке - есть обороты - нет абонки.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:06
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