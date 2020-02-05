да, по новым частным картам спецухи уже нет ... лояльность за оборот теперь учтена в ежемесячной абонке - есть обороты - нет абонки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:48
да, по новым частным картам спецухи уже нет ... лояльность за оборот теперь учтена в ежемесячной абонке - есть обороты - нет абонки.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:06
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:01
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Додано: Чет 06 лют, 2020 15:01
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Додано: Чет 06 лют, 2020 15:03
mustbe
Высрали баллы, сразу исчезли подарки)
Когда запор по баллам подарки в изобилии)
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Додано: Чет 06 лют, 2020 15:33
А был бы вот такой космос:
"Насчёт вайбера - не знаю, а бота в телеге в принципе можно запилить
Бот с меню для выбора подписки - это был бы космос" (с)
Да еще если в онлайн режиме, то первые как более информированнные успели к корыту ранее всех.
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:39
guntherhouse777
Любой каприз за ваши деньги )
Додано: Чет 06 лют, 2020 16:01
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