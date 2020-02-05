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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 922923924925

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:48

  mustbe написав:Насколько я понял - после введения новых тарифов в декабре 2019 - от практики спецпредложений отказались.
Или кто-то получал спецпредложения после декабря ?


да, по новым частным картам спецухи уже нет ... лояльность за оборот теперь учтена в ежемесячной абонке - есть обороты - нет абонки.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:06

  mustbe написав:
  lel написав:В итоге взял депозитку допку Инфинити по спец. предложению за 2000грн на год

Когда это было ?

В конце ноября. Платина была до декабря. Месяц пользовался двумя картами.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:01

EximBonusBot. Бонусы: Начислили новые по 26.01.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 26.01.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:01

EximBonusBot. Бонусы: Начислили новые по 30.01.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 30.01.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:03

mustbe

Высрали баллы, сразу исчезли подарки)
Когда запор по баллам подарки в изобилии)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:33

А был бы вот такой космос:
"Насчёт вайбера - не знаю, а бота в телеге в принципе можно запилить

Бот с меню для выбора подписки - это был бы космос" (с)

Да еще если в онлайн режиме, то первые как более информированнные успели к корыту ранее всех.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:39

guntherhouse777
Любой каприз за ваши деньги )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:01

EximBonusBot. Бонусы: Начислили новые по 30.01.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 30.01.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:42

  IMPRINTER написав:mustbe

Высрали баллы, сразу исчезли подарки)
Когда запор по баллам подарки в изобилии)


Пусть лучше так.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:17

  guntherhouse777 написав:А был бы вот такой космос...

Нивапрос - EximBonus_Bot - тру-телеграм-бот
mustbe
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