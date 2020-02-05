|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:48
mustbe написав:
Насколько я понял - после введения новых тарифов в декабре 2019 - от практики спецпредложений отказались.
Или кто-то получал спецпредложения после декабря ?
да, по новым частным картам спецухи уже нет ... лояльность за оборот теперь учтена в ежемесячной абонке - есть обороты - нет абонки.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36853
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 5848 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:06
mustbe написав: lel написав:
В итоге взял депозитку допку Инфинити по спец. предложению за 2000грн на год
Когда это было ?
В конце ноября. Платина была до декабря. Месяц пользовался двумя картами.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2429
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 962 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:01
Бонусы: Начислили новые по 26.01.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3342
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:01
Бонусы: Начислили новые по 30.01.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3342
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:03
mustbe
Высрали баллы, сразу исчезли подарки)
Когда запор по баллам подарки в изобилии)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36853
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 5848 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:33
А был бы вот такой космос:
"Насчёт вайбера - не знаю, а бота в телеге в принципе можно запилить
Бот с меню для выбора подписки - это был бы космос" (с)
Да еще если в онлайн режиме, то первые как более информированнные успели к корыту ранее всех.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4303
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:39
guntherhouse777
Любой каприз за ваши деньги )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3342
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 16:01
Бонусы: Начислили новые по 30.01.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3342
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 16:42
IMPRINTER написав:mustbe
Высрали баллы, сразу исчезли подарки)
Когда запор по баллам подарки в изобилии)
Пусть лучше так.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2591
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 17:17
guntherhouse777 написав:
А был бы вот такой космос...
Нивапрос - EximBonus_Bot - тру-телеграм-бот
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3342
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|