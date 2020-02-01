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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 924925926927>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:01

EximBonusBot. Бонусы: Начислили новые по 01.02.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 01.02.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:29

Re: Укрексiмбанк

Напасть какая-то. В майфишку еррор коде 20.
ПС. Заработало, само, гугл показывал что сервак Аргентины не пускает, каким боком он??? Даже не понимаю что пишу :D
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:53

Re: Укрексiмбанк

  valya написав:ервак Аргентины не пускает,

VPN ?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:05

ukrprom2014
Та не. А инфа с перехода по линку ошибки https://www.imperva.com/
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:47

  valya написав:ukrprom2014
Та не. А инфа с перехода по линку ошибки https://www.imperva.com/

Так они Вас батенька считают "attacks of cybercriminals"
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:48

Re: Укрексiмбанк

коммуналку завезли
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:52

Третий раз оформляю "Платину" за деньги, а со страховкой каждый раз получается по-разному.
Первый год - депозитка, страховку не дали, плату за выпуск сняли одним платежом.
Второй год - депозитка, дали страховку и консьерж-сервис, плату за выпуск разбили на две (или больше, не помню) частей.
Третий год, приватная - опять ничего не дали.

Подскажите, где посмотреть текущие лимиты? В интернет-банке пустые поля все.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:12

Re: Укрексiмбанк

  M-Audio написав:где посмотреть текущие лимиты

Горячка всегда и подскажет и поменяет.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:37

Оплата коммуналки 5% кешбек

Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% (только в феврале), используя карту Укрэксимбанка. Виртуальную карту Easypay можно пополнить без комиссии от 500.01 гр. и провести ей оплату в разделе Коммунальные услуги. Кешбек начисляется сразу после оплаты. Вывести можно от 100 гр на ту же виртуальную карту.
Для тех, у кого нет аккаунта Easypay, ссылка для регистрации ниже. За регистрацию Easypay начисляет дополнительно 25 гр. после оплаты 50+.

Easypay коммуналка 5% кешбек
ygn
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:47

Re: Укрексiмбанк

  ygn написав:Кому интересно

см. viewtopic.php?p=4861297#p4861297
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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