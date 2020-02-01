Укрексiмбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 21:01
Бонусы:
Начислили новые по 01.02.2020 ! Маркеты - Ашан : Ещё нет Маркеты - Сильпо : Ещё нет Маркеты - Фора : Ещё нет Маркеты - Эпицентр: Ещё нет Платежи - Мобильные : Ещё нет Платежи - Коммуналка: Ещё нет Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть Техника - Алло : Ещё нет
mustbe
Повідомлень: 3365
З нами з: 27.12.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 297 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 21:29
Напасть какая-то. В майфишку еррор коде 20.
ПС. Заработало, само, гугл показывал что сервак Аргентины не пускает, каким боком он??? Даже не понимаю что пишу
*******
valya
Повідомлень: 1170
З нами з: 31.10.12
Подякував: 222 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
Додано: Чет 06 лют, 2020 23:53
valya написав:
ервак Аргентины не пускает,
VPN ?
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
ukrprom2014
Повідомлень: 563
З нами з: 09.03.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 41 раз.
Профіль
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:05
ukrprom2014
Та не. А инфа с перехода по линку ошибки
https://www.imperva.com/
*******
valya
Повідомлень: 1170
З нами з: 31.10.12
Подякував: 222 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:47
Так они Вас батенька считают "attacks of cybercriminals"
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
ukrprom2014
Повідомлень: 563
З нами з: 09.03.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 41 раз.
Профіль
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:48
коммуналку завезли
Stringer
Повідомлень: 10541
З нами з: 23.01.13
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1496 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 08 лют, 2020 21:52
Третий раз оформляю "Платину" за деньги, а со страховкой каждый раз получается по-разному.
Первый год - депозитка, страховку не дали, плату за выпуск сняли одним платежом. Второй год - депозитка, дали страховку и консьерж-сервис, плату за выпуск разбили на две (или больше, не помню) частей. Третий год, приватная - опять ничего не дали. Подскажите, где посмотреть текущие лимиты? В интернет-банке пустые поля все.
M-Audio
Повідомлень: 1736
З нами з: 23.03.11
Подякував: 282 раз.
Подякували: 277 раз.
Профіль
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:12
M-Audio написав:
где посмотреть текущие лимиты
Горячка всегда и подскажет и поменяет.
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
ukrprom2014
Повідомлень: 563
З нами з: 09.03.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 41 раз.
Профіль
Додано: Нед 09 лют, 2020 10:37
Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% (только в феврале), используя карту Укрэксимбанка. Виртуальную карту Easypay можно пополнить без комиссии от 500.01 гр. и провести ей оплату в разделе Коммунальные услуги. Кешбек начисляется сразу после оплаты. Вывести можно от 100 гр на ту же виртуальную карту.
Для тех, у кого нет аккаунта Easypay, ссылка для регистрации ниже. За регистрацию Easypay начисляет дополнительно 25 гр. после оплаты 50+.
Easypay коммуналка 5% кешбек
ygn
Повідомлень: 2103
З нами з: 19.02.09
Подякував: 112 раз.
Подякували: 214 раз.
Профіль
Додано: Нед 09 лют, 2020 10:47
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 30333
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2420 раз.
Подякували: 3528 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему