M-Audio написав:Третий раз оформляю "Платину" за деньги, а со страховкой каждый раз получается по-разному.
Первый год - депозитка, страховку не дали, плату за выпуск сняли одним платежом.
Второй год - депозитка, дали страховку и консьерж-сервис, плату за выпуск разбили на две (или больше, не помню) частей.
Третий год, приватная - опять ничего не дали.
Подскажите, где посмотреть текущие лимиты? В интернет-банке пустые поля все.
Сейчас страховки, только за отдельную плату.
Не знаю как по Платине, по Инфине автоматом 25к наличка, 25к покупки, 20к интернет.