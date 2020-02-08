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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 924925926927

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 10:57

  M-Audio написав:Третий раз оформляю "Платину" за деньги, а со страховкой каждый раз получается по-разному.
Первый год - депозитка, страховку не дали, плату за выпуск сняли одним платежом.
Второй год - депозитка, дали страховку и консьерж-сервис, плату за выпуск разбили на две (или больше, не помню) частей.
Третий год, приватная - опять ничего не дали.

Подскажите, где посмотреть текущие лимиты? В интернет-банке пустые поля все.

Сейчас страховки, только за отдельную плату.
Не знаю как по Платине, по Инфине автоматом 25к наличка, 25к покупки, 20к интернет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 924925926927
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