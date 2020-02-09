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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 10:57
M-Audio написав:
Третий раз оформляю "Платину" за деньги, а со страховкой каждый раз получается по-разному.
Первый год - депозитка, страховку не дали, плату за выпуск сняли одним платежом.
Второй год - депозитка, дали страховку и консьерж-сервис, плату за выпуск разбили на две (или больше, не помню) частей.
Третий год, приватная - опять ничего не дали.
Подскажите, где посмотреть текущие лимиты? В интернет-банке пустые поля все.
Сейчас страховки, только за отдельную плату.
Не знаю как по Платине, по Инфине автоматом 25к наличка, 25к покупки, 20к интернет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Нед 09 лют, 2020 19:05
ygn написав:
можно оплатить коммуналку ...
используя карту Укрэксимбанка
а также карту почти любого другого банка )
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mustbe
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Додано: Нед 09 лют, 2020 19:28
ygn написав:
Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% [/url]
Какой смысл, если есть Укрсиб с ньюкардом- кешбек чистыми дает 5%.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Нед 09 лют, 2020 19:29
ukrprom2014 написав: ygn написав:
Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% [/url]
Какой смысл, если есть Укрсиб с ньюкардом- кешбек чистыми дает 5%.
пропозиція закрита до покупок
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greenozon
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Додано: Нед 09 лют, 2020 19:43
ukrprom2014 написав: ygn написав:
Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5%
Какой смысл, если есть Укрсиб с ньюкардом- кешбек чистыми дает 5%.
Нью - может быть уже выжран.
А смысл - пропиарить свою рефку
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mustbe
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