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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 10:57
M-Audio написав:
Третий раз оформляю "Платину" за деньги, а со страховкой каждый раз получается по-разному.
Первый год - депозитка, страховку не дали, плату за выпуск сняли одним платежом.
Второй год - депозитка, дали страховку и консьерж-сервис, плату за выпуск разбили на две (или больше, не помню) частей.
Третий год, приватная - опять ничего не дали.
Подскажите, где посмотреть текущие лимиты? В интернет-банке пустые поля все.
Сейчас страховки, только за отдельную плату.
Не знаю как по Платине, по Инфине автоматом 25к наличка, 25к покупки, 20к интернет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 19:05
ygn написав:
можно оплатить коммуналку ...
используя карту Укрэксимбанка
а также карту почти любого другого банка )
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Додано: Нед 09 лют, 2020 19:28
ygn написав:
Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% [/url]
Какой смысл, если есть Укрсиб с ньюкардом- кешбек чистыми дает 5%.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Нед 09 лют, 2020 19:29
ukrprom2014 написав: ygn написав:
Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% [/url]
Какой смысл, если есть Укрсиб с ньюкардом- кешбек чистыми дает 5%.
пропозиція закрита до покупок
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greenozon
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Додано: Нед 09 лют, 2020 19:43
ukrprom2014 написав: ygn написав:
Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5%
Какой смысл, если есть Укрсиб с ньюкардом- кешбек чистыми дает 5%.
Нью - может быть уже выжран.
А смысл - пропиарить свою рефку
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mustbe
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Додано: Пон 10 лют, 2020 23:44
mustbe написав:
Нью - может быть уже выжран.
На 5х членов семьи, еще ни разу лимиты не выбирались.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Вів 11 лют, 2020 11:38
Выпускал Приватную Платину. Замучал всех в отд-и.
Мона тока ОДНУ карту в ОДНОЙ МПС на каждый ИНН к ОДНОМУ счету. Т.е. кому нужно три Визы, тот должен привезти ДВУХ доверенных лиц. Типа ограничение ПО.
Вот думаю открыть 2й счет
Но прийдется делать по КАЖДОМУ их 2х счетов оборот 10К/мес
ПС. Ваащето я знаю перца в УкрЭксИме, у которого ТРИ Визы на одном счету и все на один ИНН
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 11 лют, 2020 12:07
extreme_lviv_ua написав: clientage написав:
Но прийдется делать по КАЖДОМУ их 2х счетов оборот 10К/мес
а хіба обороти не рахуються по кожній карті окремо на одному рахунку?
Ніт. Обороти рахуються по рахунку. А бабіти рахуються по кожній карті окремо.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 11 лют, 2020 12:13
extreme_lviv_ua написав: clientage написав:
Но прийдется делать по КАЖДОМУ их 2х счетов оборот 10К/мес
а хіба обороти не рахуються по кожній карті окремо на одному рахунку?
а хіба не написано в тарифах:
"безготівкові обороти за картковим рахунком"?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
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